Uffici demografici del Comune di Pescara chiusi per quattro giorni: i dettagli

Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale. La chiusura è necessaria per il subentro nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

Chiusura al pubblico per quattro giorni per gli uffici demografici del Comune di Pescara. Lo ha riferito l'amministrazione comunale, aggiungendo che la sospensione scatterà dal 22 al 25 marzo prossimo per il subentro nell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Lo stop è necessario per motivi tecnico operativi. Gli uffici interessati stanno provvedendo a recuperare e gestire le prenotazioni già pervenute all’ente e relative alle date di interruzione dei servizi.