Gli uffici chiusi e i servizi sospesi dalla Asl nel mese di agosto

Sono diverse le chiusure previste dalla Asl di Pescara per il mese di agosto in concomitanza con il periodo delle ferie di molti dipendenti dell'azienda sanitaria locale.

Viene fornito il dettaglio degli uffici che resteranno chiusi e dei servizi che saranno sospesi.

Il laboratorio analisi del presidio ospedaliero di Pescara rimarrà chiuso solo di pomeriggio dal 14 al 18 agosto.

Gli sportelli Cup (link sito aziendale: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=863) di Pescara Nord, Pescara Sud (via Rio Sparto e via Rieti), Montesilvano, Spoltore, Popoli, Scafa e Penne rimarranno chiusi il pomeriggio del 14 agosto. Lo sportello Cup del presidio ospedaliero di Pescara dedicato all’Anatomia Patologica rimarrà chiuso il 14 agosto. Farmacia territoriale chiusa al pubblico il 14 agosto.

Il servizio Radiologia per screening mammografico del Cers di Pescara Nord resterà chiuso dal 10 al 16 agosto. L’ambulatorio di Medicina Legale di via Rieti rimarrà chiuso dal 7 al 19 agosto. Il Ser.D. di Pescara rimarrà chiuso il 14 agosto.

Nel Cers di Montesilvano l'ambulatorio di Medicina Legale rimarrà chiuso dal 7 al 19 agosto e il servizio di Fisioterapia rimarrà chiuso dal 14 al 18 agosto. Nel Cers di Città Sant’Angelo il centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze rimarrà chiuso dal 24 al 31 luglio e dal 7 al 20 agosto. Lo sportello Malattie Rare e l’ambulatorio di Pediatria rimarrà chiuso dal 4 al 18 agosto. Cers di Pianella chiuso il 31 luglio in occasione della festa del santo patrono. Cers di Cepagatti chiuso il 16 agosto in occasione della festa del santo patrono. Nel Cers di Tocco da Casauria la sede Ser.D. rimarrà chiusa il 14 agosto.

Inoltre il Ser.D. di Pescara e la sede Ser.D. di Tocco da Casauria rimarranno chiusi il giorno 14 agosto. Il servizio Disabilità e Supporto Protesico rimarrà chiuso nei giorni 14 e 16 agosto. L’ufficio per l’interdizione anticipata dal lavoro - Congedo di maternità rimarrà chiuso dal 7 al 19 agosto.