Riprese le udienze per il processo Rigopiano, la prossima settimana la sentenza

È riniziato nel tribunale di Pescara il processo relativo alla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola.

Come riferisce Ansa Abruzzo, l'udienza caratterizzata dalle repliche della pubblica accusa.

Nello specifico, il pm Andrea Papalia ha voluto fare delle precisazioni in merito alla parte relativa al depistaggio, mentre la pm Benigni si è concentrata sulle responsabilità del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, accusandolo di essersi più preoccupato degli allevatori di pecore che degli ospiti del resort.

L'udienza dovrebbe proseguire anche domani mentre la sentenza è prevista tra una settimana. «Dobbiamo decidere a quale modello di riferimento devono ispirarsi i nostri amministratori, se il parametro è quello del consenso elettorale e delle buone relazioni con gli imprenditori del territorio allora vanno assolti tutti in questo processo. Ma se il modello di riferimento è quello della responsabilità, della sicurezza e del benessere di un'intera comunità avendo il dovere di prevedere ogni forma minima di rischio come per altro ricorda la nostra Costituzione allora in nome di essa spero che venga espressa una sentenza esemplare», è quanto affermato nella replica dal capo della procura, Giuseppe Bellelli, durante l'udienza odierna al processo per la tragedia di Rigopiano, costata 29 morti a causa di un a valanga che travolse il resort il 18 gennaio 2017.