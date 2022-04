L'ospedale apre le porte ad altri due ragazzi ucraini con patologie oncoematologiche

Come annunciato sabato grazie a la Cross (Centrale remota operativa per il soccorso sanitario) atterreranno oggi all'Aeroporto d'Abruzzo quattro giovani pazienti ucraini che arrivano dalla Polonia. Lo conferma con un post su facebook la protezione civile regionale che ha attivao il trasporto per il nucelo areo di Pescara del corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera con un Atr (Areo di trasporto regionale).

Saranno tre sanitari della Asl di Teramo a scortare i pazienti facendo scalo a venezia per lasciare due ragazzi alle cure dei medici di Padova, mentre altri due raggiungeranno il reparto di oncoematologia dell'ospedale di Pescara. Non il primo volo "solidale" quello che atterra a Pescara. Già qualche settimana fa due bambini erano arrivati, accolti dall'Agbe, per proseguire le cure interrotte a causa del conflitto, nell'ospedale della città.