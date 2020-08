Ancora un turista abruzzese positivo al Coronavirus dopo il test rapido eseguito all'aeroporto di Fiumicino

Sono 20 i nuovi positivi scovati ieri nei due aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino. Fra loro anche un turista abruzzese, risultato positivo al Covid a seguito dei nuovi test rapidi che consentono di accertare il contagio in poche ore. L'abruzzese era rientrato da una vacanza ed era atterrato con un volo a Fiumicino, dove sono stati scoperti altri 17 turisti positivi residenti nel Lazio (13), in Campania (2), Marche (1) e Umbria (1) e rientrati da Paesi oggetto dell'ordinanza del Ministero della Salute.

L'unità di crisi Covid19 della Regione Lazio ha anche fatto sapere che i casi complessivi individuati con i test rapidi su soggetti asintomatici sono in tutto 138, tutti poi confermati dal test molecolare. Ora si trovano in isolamento e per loro è stato avviato il contact tracing internazionale.

Ricordiamo che ieri in Abruzzo erano stati accertati altri 10 nuovi casi di Coronavirus.