Da Pescara a Roma all'insegna della sostenibilità e del turismo lento: nasce BiciBorghi

Sono dei “non ciclisti”, ma sono certamente grandi amici e dal 24 al 26 luglio inizieranno la loro piccola avventura: attraversare 30 borghi e percorrere 250 chilometri a impatto zero, ma con un carico di emozione. Tutto rigorosamente in bicicletta.

Sono Giuseppe Del Ciotto, Claudio Romagnoli, Dimitri Ruggeri e Giulio Villani, fondatori di Bici Borghi che partiranno da Pescara per raggiungere Roma in tre tappe all'insegna del turismo lento, la sostenibilità e l'intermodalità con i mezzi pubblici. Non solo un'avventura personale, ma anche sociale. Sì perché questi quattro amici hanno intenzione di attraversare l'Italia da costa a costa per misurare lo stato di salute dei borghi abruzzesi e laziali. Lo start è al ponte del Mare di Pescara con la conclusione di questo particolare viaggio alle porte del Colosseo.

Un progetto vero e proprio quello messo in campo con cui si potrà conoscere, live, se l'intermodalità con i mezzi pubblici c'è oltre che ammirare la bellezza dei borghi delle due regioni. Lo si potrà grazie al racconto che Giuseppe Claudio, Dimitri e Giulio faranno ogni giorno sulla pagina Instagram e la pagina Facebook di Bici Borghi e chissà che non sia solo la prima di tante avventure.

La prima tappa che partirà da Pescara il 24 luglio toccherà Villareia, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Bolognano, Tocco da Casauria, Popoli, Rocca Casale, Pratola Peligna e Sulmona. Si riparte il 25 luglio passano per Bugnara, Anversa degli Abruzzi, Cocullo, Ortona dei marsi, Pescina, Cerchio, Aielli, Celano, Paterno, Avezzano, Cappelle dei Marsi, Scurcola Marsicana e Tagliacozzo. Il 26 luglio gli ultimi chilometri per raggiungere il Colosseo passando per Colli di Monte Bove, Carsoli, Riofreddo, Cineto Romano, Vicovaro e Tivoli.

Il ritorno? Sul treno regionale Pescara-Roma all'insegna dell'intermodalità.