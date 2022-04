Gli esercenti di Corso Manthoné al sindaco: "Se non ci sono soldi per gli eventi, ce li lasci organizzare"

“Il sindaco ha già detto che non ci sono soldi per fare eventi quest'estate, allora lasci a noi operatori la possibilità di lavorare serenamente ed offrire una proposta turistica e culturale alla città perché altrimenti non sappiamo cosa faranno i turisti a Pescara”. Così i rappresentanti del comitato Pescara Vecchia che questa mattina si sono uniti al sit-in tenutosi sotto il comune e organizzato dal comitato Salviamo viale Marconi. Protesta cui hanno aderito tanti comitati della città, compreso quello degli esercenti di piazza Muzii, quello che rappresenta i negozi del centro e quello in difesa della Strada Parco. Anche Corso Manthoné rivendica il suo ruolo nella movida che, sottolineano dal comitato Pescara Vecchia, “non è solo fare cocktail e bere, ma è anche musica, cultura e intrattenimento”.

Dopo le tante ordinanze che hanno caratterizzato il periodo covid e che, affermano, hanno creato problemi, dal 31 marzo l'ordinanza non c'è. “Ora stiamo lavorando fino alle 3, ma non sappiamo cosa succederà. Siamo in attesa di capire qual è l'idea del sindaco per l'estate e questo ci impedisce di programmare un cartellone estivo di eventi che in gran parte ci verranno limitati visto che si parla solo di limiti al rumore”. Di qui la richiesta di potersi organizzare per avere garanzia di lavoro durante l'estate creando attrattività per i turisti che arriveranno.