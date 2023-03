Tumore al seno, la Lilt lancia l'allarme: oltre 55mila casi attesi nel 2023, chiesto al governo un bollettino quotidiano

“Dopo tre anni di emergenza Covid, il cancro al seno è tornato a essere il big killer tra tutte le patologie tumorali, superando anche quelle maschili. La stima ci dice che nel corso dell’anno avremo oltre 55.700 donne che in Italia si ammaleranno di tumore alla mammella, con una mortalità per almeno 10mila unità, a causa di diagnosi tardive. Siamo di fronte a una vera e propria pandemia contro la quale la Lilt ha schierato il proprio esercito di medici per divulgare la propria cultura della prevenzione, per visitare quante più donne possibili, perché individuare un tumore quando è piccolissimo, pochi millimetri, significa guarire”.

Un vero e proprio allarme quello lanciato dal presidente nazionale della List (Lega italiana lotta contro i tumori) Francesco Schittulli nel corso dell'incontro promosso dalla Fidapa nazionale su ‘La prevenzione dei tumori femminili’ svoltosi nella sala consiliare del Comune. Un allarme tale da aver spinto l'associazione, fa sapere, a chiedere al governo “di istituire il bollettino quotidiano o settimanale del cancro non per creare panico nella popolazione, ma per mantenere alta la guardia e desta l’attenzione, supportando in questo modo la ricerca che già oggi ci ha fornito nuovi strumenti, permettendoci di sviluppare la medicina predittiva che ci permette di predire almeno 50 casi di tipi di tumore almeno 4 o 5 anni prima che lo stesso si sviluppi identificando anche l’organo che potrebbe essere colpito, la ricerca che ci ha indicato come la vitamina A può ridurre l’incidenza del cancro”.

Inutile dire, di fronte a questo scenario, quanto ancora più importante sia la prevenzione di cui la Lilt, ha ricordato il presidente della Lit Pescara Marco Lombardo, si occupa da un secolo. Nel 2022, infatti, l'associazione ha compiuto cent'anni “e si è distinta in Italia, in Europa e nel mondo per la prevenzione che svolge, primaria, secondaria e terziaria – ha detto nel suo intervento -. Durante la pandemia a Pescara abbiamo continuato a lavorare, collegandoci telematicamente con le scuole e continuando a visitare pazienti nei nostri ambulatori di Casa Lilt in via Rubicone grazie alla presenza di un sanificatore, dunque abbiamo continuato a fare prevenzione con pochissimi rischi. La Lilt è incardinata nel territorio, locale e nazionale, e l’azione che svolge è ormai essenziale”.

“Oggi – ha rimarcato Schittulli - dobbiamo dividere la nostra vita in un pre e post-pandemia covid. Le cure contro il cancro erano riuscite ad allungare l’aspettativa di vita dei pazienti, sino a 85 anni. L’esperienza ormai ci dice che quando riusciamo a individuare in tempo la presenza di un tumore noi riusciamo a vincere la battaglia e a salvare anche il 98 per cento dei pazienti. Nei tre anni di lockdown abbiamo assistito a una situazione paradossale, si è accantonata la prevenzione e la diagnosi precoce, e si è parlato solo della pandemia da Covid, come se non ci fosse una pandemia di cancro”.

“Le donne – ha aggiunto - sono quelle che oggi ne pagano le conseguenze peggiori, hanno pensato ai figli, ai mariti, alle famiglie, tralasciando la prevenzione e oggi il tumore al seno è tornato a essere il big killer divenendo la patologia oncologica più diffusa, anche rispetto a quelle maschili. Prevediamo che in un anno avremo 55.700 nuovi casi di cancro al seno, con un picco del 40 per cento sulle donne con meno di 50 anni; il 35 per cento riguarderà le donne tra i 35 e i 70 anni; il 25 per cento avranno più di 70 anni. La mortalità colpirà almeno 10mila casi perché quando il tumore al seno colpisce donne in premenopausa ha solitamente un altissimo indice di malignità. Noi abbiamo il dovere di educare alla prevenzione i nostri ragazzi, far sì che già a 13-14 anni si cominci a fare gli esami dell’Hpv per prevenire il cancro al collo dell’utero, insegnare alle ragazze l’autopalpazione del seno perché scoprire un tumore di pochi millimetri significa che quel tumore avrà un indice di malignità molto basso e un indice di metastatizzazione nullo”.

Il presidente nazionale ha quindi rilevato quanto sia importante “investire negli esami genetici per individuare le donne che hanno una predisposizione a sviluppare la malattia. Purtroppo da mesi noi medici abbiamo a che fare con diagnosi tardive, che significa interventi chirurgici più demolitivi e meno conservativi, peggiorando la qualità e la quantità di vita delle pazienti. Lo scorso anno abbiamo registrato 390 mila 700 nuovi casi di cancro in Italia, e questo significa che ogni giorno 1.071 persone hanno avuto una diagnosi di cancro, e ogni giorno sono morte 496 persone di cancro”.

All'evento hanno partecipato il sindaco Carlo Masci: Fiammetta Perrone presidente Fidapa-Bpw Italy; Maria Nuccio presidente Fidapa-Bpw Italy distretto sud-est; Marilisa Amorosi presidente Fidapa-Bpw Italy Pescara; Roberta Degli Eredi presidente Fidapa-Bpw Italy sezione Pescara-Portanuova; la professoressa Rossana Berardi oncologa del centro studi presso la clinica oncologica medica dell’università delle Marche; Marta Lanzarotti medico del T.F. Nazionale salute; Sandra Balboni presidente mazionale Loto; Assunta Tornisello primario di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce; Maria Deliso Medico ginecologo e la psicologa Ant Rosalia Petronelli.