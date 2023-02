La Tua sull'autobus che ha perso una ruota: "Servizio di manutenzione affidato a una ditta esterna, avviata indagine"

La Tua, riguardo all'autobus che ha perso una ruota posteriore mentre era in transito a Pineto, precisa che il servizio manutenzione di gommista è attualmente affidato a ditta esterna, individuata tramite gara di appalto a evidenza pubblica.

Questa ditta, come spiega l'azienda unica di trasporto regionale abruzzese, oltre a garantire il periodico servizio di smontaggio e rimontaggio pneumatici, si occupa, con frequenza programmata, del controllo e della verifica delle pressioni di esercizio delle gomme e del corretto serraggio del sistema di aggancio della gomma al mozzo ruota.

«A ogni buon fine e per rassicurare l’utenza nonché il personale aziendale», si legge in una nota, «la Tua ha provveduto ad avviare un’indagine interna, tra l’altro prevista dal sistema aziendale, finalizzata alla verifica del puntuale rispetto di tutte le procedure e all’accertamento di eventuali responsabilità laddove emergessero; ha avviato, inoltre, una sistematica verifica su tutti i mezzi aziendali interessati del corretto fissaggio degli pneumatici. Sono state altresì previste azioni correttive quale il potenziamento e lo sviluppo delle procedure di sicurezza dell’intero parco veicoli aziendale, con l’implementazione, già in uso in diversi depositi Tua, di un ulteriore sistema di verifica “a vista” durante i giri d'ispezione quotidiani».