Trasporti, da Tua un piano strategico da 115 milioni e c'è l'accordo con i sindacati: 100 le nuove assunzioni

E' arrivato alla fine l'accordo tra la società Tua (Società unica abruzzese di trasporto) e i sindacati per le nuove assunzioni: 100 (60 con contratti di apprendistato e 40 con la formula del contratto nazionale del lavoro) quelle previste con il nuovo piano strategico 2022-2024 da 115 milioni di euro, cui si aggiungono 12 amministrativi, 4 macchinisti, 4 manutentori e tre ingegneri. La notizia la dà la stessa società sottolineando che parallelamente all’ingresso in azienda di nuove figure professionali, è stato anche sviluppato un progetto di formazione e riqualificazione del personale, che si concretizza sia mediante affiancamento con il sistema del training on the job, sia mediante attività in aula e coaching.

“Il Piano Strategico presentato da Tua – dichiara il presidente Gianfranco Giuliante - vuole essere contestualmente un punto di approdo e di partenza per lo sviluppo ulteriore dell’Azienda Unica. Sono ben 115 milioni di euro investiti per la collettività della regione Abruzzo. Tua, dunque, si rinnova e accoglie le nuove sfide del mercato, arricchendo l’organico di nuove risorse umane, pronte per concretizzare un futuro possibile”. Un obiettivo ambizioso quello che ci si pone: non solo consolidare il ruolo di azienda leader a livello regionale, ma soprattutto, di rappresentare una delle più importanti realtà a livello nazionale. Un ambizione che la società intende cogliere attraverso una strategia che si sintetizza in quattro parole chiave: ecologica, flessibile, integrata e digitale. “Nel quadro profondamente mutato per effetto della pandemia, che ha stravolto il sistema della mobilità urbana, Tua intende rilanciare il trasporto pubblico ponendo al centro della sua azione la sostenibilità, l’innovazione e la valorizzazione delle persone, proiettandosi verso una nuova fase di sviluppo per rispondere alle sfide dello scenario attuale e prospettico ed ai nuovi trend della domanda”, spiega la società in una nota.

Ben 83 i milioni destinati al rinnovo della flotta: 6 nuovi treni (tre elettrotreni elettrici Coradia della Alstom che entreranno in servizio a maggio 2023 e altri tre ad idrogeno già oggetto di bando) per 55 milioni di euro e 142 nuovi autobus (100 a metano con il bando che sarà pubblicato entro giugno e 40 sempre a metano di tipo corto cui se ne aggiungono 2 a idrogeno) per 28 milioni di euro. Altre 32 milioni di euro saranno investiti per il potenziamento delle infrastrutture: 17 quelli destinati alle tratte ferroviarie, 10 stanziati per le dotazioni informatiche cui si aggiungono i 5 che saranno utilizzati per potenziare le sedi e le infrastrutture dell'azienda. “Nonostante le difficoltà del momento, si è imposta comprimendo il meno possibile il costo del personale, scegliendo di spingere, viceversa, per un’importante riduzione dei costi aziendali esterni – conclude la società -. Altro aspetto significativo è rappresentato da un miglioramento della qualità dei servizi con la marginalizzazione delle corse non effettuate e dei guasti dei mezzi di trasporto”. Alla presentazione del piano strategico hanno partecipato il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis, il direttore generale di Tua Maxmilian Di Pasquale e il sindaco di Pescara Carlo Masci.