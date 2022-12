Autosnodato abbatte palo della luce nella rotatoria, la Tua: "Episodio del tutto casuale non dovuto alla lunghezza del mezzo"

«Si precisa che l'episodio è del tutto casuale e non è dipeso né può essere ascritto alla lunghezza del mezzo di trasporto. Infatti Tua, prima dell'immissione in servizio di questa tipologia di bus, ha effettuato una serie di prove congiuntamente agli organi tecnici del Comune di Pescara e a quelli della ditta costruttrice del mezzo. Nella zona oggetto dell’evento di oggi circolano ogni giorno circa 70 bus che sviluppano circa 25.000 corse all’anno; la percentuale di eventi anomali nei pressi della rotatoria, pertanto, è da intendersi non significativa».

È quanto dichiara il direttore di esercizio di Tua, Raffaele Piscitelli.

Allo stesso Piscitelli le organizzazioni sindacali avevano inviato una lettera per esprimere perplessità proprio a riguardo del transito di quel tipo di autosnodato che questa mattina ha colpito e abbattuto un palo della luce nella rotatoria tra via Conte di Ruvo e viale Marconi.