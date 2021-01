L'appello del presidente Tua Giuliante: "Vaccinare appena possibile personale in servizio sui mezzi pubblici"

Dare la possibilità al personale in servizio di Tua di vaccinarsi appena possibile, considerando che coloro che lavorano quotidianamente sui mezzi pubblici in qualsiasi condizione di restrizione, sono ovviamente molto esposti al contagio e dunque andrebbero tutelati.

A parlare è il presidente dell'azienda di trasporto pubblico abruzzese Giuliante, che ricorda come i dipendenti non si siano mai fermati così come il trasporto pubblico locale, qualsiasi sia stata la colorazione dell'Abruzzo per le fasce di rischio.

In considerazione che il “momento” impone delle scelte cogenti circa l’individuazione delle cosiddette categorie “fragili”, siamo certi che la sanità abruzzese vorrà determinarsi con un piano che preveda per gli operatori del trasporto pubblico locale come soggetti da proteggere non solo per sé ma anche per il rapporto frequente che li vede “lavorativamente” contigui alla moltitudine di soggetti che decidono per l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico.