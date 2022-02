"Tu unico eroe", il brano dedicato da Laura Mà a suo padre

Un’allegra ballata in stile country dedicata alla figura paterna. È in radio "Tu unico eroe", brano dedicato a suo padre dalla cantautrice di origine abruzzese Laura Mà. L'artista, al secolo Laura Manuela Di Biagio, vive attualmente a Roma. «Caro papà, questa canzone l’ho scritta per te, unico eroe della mia vita... Vorrei che tu sapessi che ti penso sempre e non dimenticherò mai ciò che mi hai insegnato. Mi hai sempre detto di essere forte, e di non mollare, io non mollo papà. Tu che hai sempre creduto in me, sarai ancora più orgoglioso di me quando ascolterai questa canzone, e il tuo gioioso sorriso mi accompagnerà sempre»: questa è la dedica, intensa e personale, con cui Laura Mà ha voluto descrivere l’eroe protagonista del suo ultimo singolo, il terzo pubblicato dopo "E correrò" e "Sei forte davvero".

Il brano, composto insieme al cantautore Lorenzo Di Lorenzo e all’arrangiatore Riccardo Gnerucci, nasce come un country gioioso che rispecchia il carattere solare e ottimista del padre e invoglia a sorridere. Il risultato è un pezzo spensierato, sognante e profonda, con chitarre ritmiche e contrappunti di chitarre “slide”. ?Fin da piccola, Laura Mà ha coltivato il sogno di diventare una cantante. Ha ricominciato a studiare canto nel gennaio 2015 alla scuola di musica “L’Officina della voce” con il maestro Lello Abate. Successivamente ha approfondito lo studio della tecnica vocale, con i maestri Fabrizio Zaniol, Maria Grazia Fontana, Raffaella Monza, Clea Cotroneo, Cecilia Amici, Giulia Marinelli e Alessia Munno. Comincia a studiare anche pianoforte, prima da autodidatta, poi con Luca Salerno e Stefano Sabatini.

Ha partecipato a diverse manifestazioni e concorsi: "Una voce per L’Europa" (semifinale), "Cantando Format Tv" (finale), Tour Music Fest, X Factor, "Musica è", Concorso di Arenzano, Festival di Castrocaro, Festival Voci D’oro 2020 (finale), Musica contro le Mafie 2020, Sanremo Newtalent Winter 2021, Tour Music Fest 2021. Il 7 giugno 2019 ha pubblicato il suo singolo d’esordio: “E correrò”. Un omaggio a tutte le vittime della Casa dello Studente scomparse durante il terremoto che ha colpito L’Aquila nel 2009. Il brano è entrato nella Indie Music Like Classifica, raggiungendo la posizione numero 80. Il 18 dicembre 2020 è invece uscito il suo secondo singolo “Sei forte davvero”, una ballad a cavallo tra pop e dance elettronica che invita a guardare sempre oltre l’ostacolo e a rialzarsi sempre dopo ogni sconfitta. Il brano è entrato nella Indie Music Like Classifica, raggiungendo la posizione numero 64.