Sempre di più gli abruzzesi vittime di truffe online: i consigli di Poste Italiane per difendersi

Quello delle truffe online è un fenomeno in continua crescita e spesso viene utilizzato il nome di Poste Italiane per ingannare i consumatori. Ecco perché anche per i cittadini abruzzesi la società ha creato un piccolo vademecum per difendersi (Clicca qui per leggere la versione integrale): poche semplici regole per operare sempre in sicurezza ed evitare sorprese quando si utilizza il conto online di Poste Italiane.

Per quanto riguarda la società e il servizio PostePay si ricorda quindi che i dati riservati come utenza, password e codici di sicurezza non vengono mai richiesti e che questo non avviene quindi né via mail, né tramite sms, chat social o operatori di call center. Se qualcuno quindi sia digitalmente o di persona dovesse presentarsi come un dipendente di Poste Italiane o un rappresentante delle forze dell'ordine chiedendo quei dati si è di fronte a un tentativo di frode. Nulla va comunicato, ma al contrario sono i cittadini che devono rivolgersi subito alle forze dell'ordine.

Altra cosa da ricordare è che la società non chiede mai transazioni con il pretesto di problemi di sicurezza sul conto o sulla carta. Una pratica che non esiste neanche attraverso indicazioni telefoniche di presunti dipendenti o, ancora una volta, rappresentanti delle forze dell'ordine che inducono magari anche a recarsi in un ufficio postale o allo sportello Atm Postamat per farlo. Anche in questo caso si è di fronte a una truffa.

Sebbene possano sembrare autentici sms, mail, telefonate e chat in cui si chiedono ancora una volta i codici di sicurezza personali o con si segnalano fantomatici problemi “minacciando” il blocco del conto, queste richieste non sono veritiere perché Poste Italiane queste informazioni non le chiede mai quindi i link cui si chiede di accedere per risolvere il problema non vanno mai aperti.

In ogni caso, ricorda la società, è sempre bene controllare l'autenticità di una mail prima di aprirla e cioè verificare che il mittente sia conosciuto o comunque identificabile. Va da sé che è da evitare anche lo scaricare gli allegati di una mail sospetta prima di aver fatto la stessa verifica. Se per errore si dovesse finire per farlo o di cliccare su un link indicato, il consiglio è quello di non autenticarsi e chiudere subito il browser.

Quando si cerca il sito di Poste è quindi da ricordare che l'unico sito autentico è il www.poste.it. Per essere sempre informati su operazioni di pagamento e lo stato delle carte è poi consigliato utilizzare l'App che consente anche di usufruire del servizio gratuito di push notification. In alternativa è comunque sempre possibile attivare il servizio di notifica tramite sms sul proprio smarphone.

Se dunque si sospetta di essere oggetto di un tentativo di truffa è bene segnalarlo direttamente a Poste Italiane le mail di phishing ricevute inoltrandole a antiphishing@posteitaliane.it, quindi cestinarle e cancellarle definitivamente.