Anziani a lezione anti-truffa: tutti i comportamenti da evitare e l'importanza di chiedere subito aiuto

Un pomeriggio dedicato agli anziani per aiutarli a difendersi dalle tante e troppe truffe di cui purtroppo sono spesso protagonisti. È quello che si è svolto nel centro sociale “Lo Svago” di Villa Raspa di Spoltore con Guido Camerano Spelta Rapini, commissario capo e dirigente della divisione anticrimine della questura e che ha visto anche l'intervento del sindaco Chiara Trulli e dell'assessore al sociale Nada Di Giandomenico. Tanti gli anziani presenti all'incontro.

I consigli sono sempre gli stessi, ma è bene ribadirli perché per ingenuità a volte si cade in trappole ben congegniate e non sempre si denuncia anche per imbarazzo. Agli anziani è quindi stato ribadito di non far mai entrare nessuno in casa, anche se in divisa e se si hanno dubbi di chiamare un parente o comunque una persona cara o direttamente le forze dell'ordine. L'impostante è chiedere sempre aiuto. Altra buona prassi è quella di non tenere mai nel proprio portafoglio il pin delle carte di credito così come si non cliccare mai sugli indirizzi web che arrivano tramite messaggi in cui si annunciano comunicazioni allarmanti della propria banca, delle poste o di qualsiasi altro genere. È il caso poi di non tenere mai grosse somme di denaro nella propria casa e di avere delle foto degli oggetti di valore così che se malauguratamente si dovesse finire in una truffa ci si possa subito accorgere di cosa manca.

Per loro a disposizione proprio nei locali dei centri sociali c'è lo sportello d'ascolto Anteas cui rivolgersi per avere aiuto. Sportelli che si trovano nella struttura di Villa Raspa e che è aperto dalle 11.20 alle 12.30 del venerdì e ne “Lo Spazio Sociale” di Spoltore aperto invece il giovedì dalle 10.30 alle 12.30. E' anche possibile fare riferimento al 328 1512755.