Sindaci e prefettura insieme contro le truffe agli anziani: via al progetto "Controllo di vicinato"

Una brochure e un protocollo d'intesa per essere d'aiuto agli anziani troppo spesso vittime di truffa. E' lo scopo del progetto “Controllo di Vicinato” su cui l'intesa sarà sottoscritta venerdì 28 giugno alle 10.30 in prefettura. A sottoscriverlo quel protocollo con il prefetto Flavio Ferdani e alla presenza delle forze dell'ordine, saranno i sindaci di Montesilvano, Spoltore, Abbateggio, Alanno, Cepagatti, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Serramonacesca e Turrivalignani.

Corredato del relativo vademecum operativo, il protocollo è stato predisposto dalla prefettura e concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, previo assenso del ministero dell’interno, con l’obiettivo di costituire un importante strumento per valorizzare ulteriormente la sicurezza partecipata dei cittadini, in sinergia con le forze dell’ordine e la polizia locale, e accrescere il tal modo la fiducia nelle istituzioni ed il senso di appartenenza alla propria comunità.

In occasione della sottoscrizione sarà anche presentata la brochure dedicata alle truffe online e quelle “statiche” e “porta a porta” che vengono perpetrate soprattutto nei confronti dei fragili. Realizzati in collaborazione con forze dell'ordine, procura e Poste Italiane, gli opuscoli saranno messi a disposizione dei cittadini. I dettagli saranno forniti nel corso dell'incontro del 28 giugno.