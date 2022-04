Ragazza cerca un passaggio su Blablacar da Milano a Pescara ma viene truffata da falsi autisti per duemila euro

Ha cercato di acquistare un viaggio da Milano a Pescara in auto, tramite il servizio Blablacar, ma è incappata in una truffa che le è costata quasi duemilaeuro. Vittima del raggio una ragazza che si è rivolta all'associazione Codici di Martina Franca, per chiedere assistenza e trovare una soluzione alla truffa subita da parte di ignoti che hanno utilizzato illecitamente il marchio Blablacar, il noto servizio che permette di offrire e ricevere passaggi in auto in tutta Italia tramite una piattaforma a pagamento.

“La nostra assistita – spiega Raffaello Esposito, Responsabile di Codici Martina Franca – ha cercato su BlaBlaCar un passaggio per andare da Milano a Pescara. Ha visto le offerte sulla piattaforma e quando ha trovato quella che ha ritenuto migliore, ha effettuato l’ordine. Il problema è sorto quando la ragazza ha iniziato a ricevere messaggi, sia sms che WhatsApp, da presunti ‘autisti BlaBlaCar’, in cui le venivano chieste informazioni sul viaggio, ad esempio se aveva o meno bagagli, e ogni volta erano accompagnati dalla richiesta di pagamento di una polizza assicurativa.

Parliamo di una cifra irrisoria, appena 1 euro, e riteniamo che questa sia la chiave della truffa orchestrata ai suoi danni. Trattandosi di 1 euro, ha pagato senza pensarci su. Pagamenti effettuati tramite postepay evolution e quando si è ritrovata a controllare il conto, ha scoperto una serie di addebiti per un totale di circa 1.800 euro. La giovane ha sporto denuncia e fatto reclamo a Poste Italiane, che ha declinato, però, ogni responsabilità. A nostro avviso, Poste Italiane avrebbe dovuto, invece, tutelarla, avvisandola dei movimenti anomali in atto. Per quanto riguarda BlaBlaCar, il marchio è stato sfruttato per tendere la trappola, ma siccome queste situazioni sono sempre più frequenti, le società dovrebbero aumentare i livelli di sicurezza a protezione degli utenti”.

Codici spiega che le truffe online sono sempre più diffuse, e rinnova l'invito ai consumatori a prestare la massima attenzione quando vengono effettuati i pagamenti, verificando con chi si sta realmente interfacciando chiedendo anche un controllo al sito internet ed all'istituto titolare della carta.