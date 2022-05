Trucco permanente, la professionalità della Liberatore arriva da Cappelle sul Tavo alla Convention internazionale di Roma

Ci sarà un'imprenditrice di Cappelle sul Tavo a giudicare i partecipanti alla sessione Pmu (Permanent make-up) sopracciglia nell'importante convention internazionale di trucco permanente Around the world Congress che si terrà a Roma il prossimo giugno e che vedrà la partecipazione di tanti professionisti del beauty e il Pmu che arriveranno da tutto il mondo.

Si chiama Mariantonietta Liberatore e il suo centro estetico ce l'ha da ormai 12 anni nel piccolo Comune abruzzese. Anni di lavoro che ne hanno fatto un centro di riferimento che oggi grazie alla sua titolare avrà una vetrina di respiro internazionale. Una soddisfazione per Liberatore, ma anche per l'Abruzzo che continua a sfornare talenti nei più disparati settori, capaci di raggiungere traguardi davvero importanti. Un bel risultato per l'imprenditoria fermminile del territorio.