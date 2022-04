Zona tribunale, la denuncia di un residente: "Volevamo sicurezza sotto casa, ci hanno messo le strisce blu"

Addio parcheggio sotto casa: ora ci sono le strisce blu. A denunciare quanto sarebbe avvenuto nei pressi di un palazzo che si trova vicino il tribunale è un residente che parla di “situazione ridicola”. "Abbiamo contattato più volte il Comune per mettere in sicurezza la strada (quella di accesso ai parcheggi del palazzo di giustizia), per migliorare l'illuminazione poiché abbiamo paura di uscire la notte e il manto stradale che rappresenta un pericolo per la stabilità dei mezzi a due ruote oltre che un potenziale danno per le macchine”, spiega. Una strada buia che la notte, prosegue, “è presa d'assalto dai pùi giovani che urlano, lasciano cartoni di pizza e bottiglie ovunque”.

Richiesta di intervento a cui il Comune non solo non avrebbe mai risposto, ma che ai residenti è costata anche un amaro risveglio: “dopo aver ignorato tutte le nostre comunicazioni,ha asfaltato solo un pezzo di strada dove noi inquilini parcheggiano le nostre auto e senza ritegno ha instaurato tutti parcheggi a pagamento con strisce blu, senza darci nemmeno la possibilità di poter parcheggiare liberamente sotto casa. Viviamo qui, dove dovremmo parcheggiare?”, chiede. “Le zone dei tribunali – conclude il residente sottolineando come spesso i vandali entrino anche all'interno della palazzina - in tutte le città sono considerate zone di alto pregio, a Pescara sembra di stare a Baghdad”.