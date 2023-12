Si chiama “Ignazio Silone” il treno Tua che collega Pescara a Roma: un convoglio inclusivo a misura di ciclista

Un kit di benvenuto, la connessione wi-fi, ma soprattutto l'intermodalità. Se per il presidente della Regione Marco Marsilio il nuovo collegamento ferroviario Tua Pescara-Roma rappresenta il primo importante passo per il potenziamento del trasporto su ferro per l'Abruzzo che con il raddoppio ferroviario, ha dichiarato, porterà nuova linfa alle aree interne, è anche sulle caratteristiche del mezzo che si sofferma la società.

Il treno che collega Pescara a Roma Tiburtina, con la stazione definitiva che sarà Roma Termini con un tempo di percorrenza inferiore alle tre ore, ha compiuto il suo viaggio inaugurale: è il convoglio “Ignazio Silone” (Coradia Stream 2.0 Etr-104-162) quello scelto per la nuova tratta che passa per Chieti, Sulmona, Avezzano e Tivoli, ed è un mezzo a misura di ciclista. Lo specifica il presidente dell'azienda regionale di trasporti Gabriele De Angelis che parla di un “collegamento innovativo sul piano della qualità in grado di offrire un servizio che avvicini sempre di più i passeggeri alla cultura dell’intermodalità. Non a caso sui nostri treni sono presenti anche spazi dedicati al trasporto di bici muscolari o a pedalata assistita con possibilità di utilizzare le prese di ricarica. La pedana a livello di banchina – sottolinea – rende il treno accessibile sia alle persone con disabilità che alle famiglie con bambini che hanno a bordo del convoglio spazio per carrozzine e passeggini”.

Puntuale l'arrivo nella capitale alle 13.55 fa saper eil presidente della Regione che nel ribadire l'intermodalità del treno, sottolinea come i nuovi convoglio acquistati con il contributo dell'ente, questo incluso, siano stati costruiti “con il 97 per cento di materiali riciclabili e dotati di sistemi automatizzati per ottimizzare i consumi in funzione del numero di passeggeri, questi treni rappresentano un notevole avanzamento tecnologico”.

Un viaggio “comodo” sottolinea ancora Tua che fa sapere di essere in fase di definizione per le convenzioni con cui si mira a migliorarne ulteriormente l'offerta. Fino al 28 gennaio le due tratte (andata e ritorno) ci saranno solo nei giorni festivi, ma a giugno il servizio sarà raddoppiato con appunto l'arrivo a Termini.

“I prossimi passaggi tecnici –spiega Enrico Dolfi, direttore della divisione ferroviaria della Tua confermando quanto annunciato dal presidente Marsilio – consentiranno di abbassare ulteriormente il tempo di percorrenza, sempre tenendo conto delle peculiarità e dei limiti imposti da un tracciato montano per la gran parte a binario unico. L’iter per portare un treno Tua a Roma è iniziato a settembre del 2021 a dimostrazione della complessità tecnica e burocratica che accompagna un’operazione di questo tipo”.

Con l’arrivo di oggi nella capitale, la Tua arriva a servire quattro regioni e garantisce all’Abruzzo il ruolo di hub direttamente collegato con i servizi più importanti di alta velocità ferroviaria.

“La Tua sta investendo in una politica di trasporto sostenibile e di qualità – sottolinea Maxmilian Di Pasquale, direttore generale della Tua -. L’arrivo a Roma Tiburtina prima e a Roma Termini poi consente ai passeggeri di accedere rapidamente sia ad altri servizi ferroviari in direzione Napoli e Firenze e verso gli aeroporti, sia di muoversi con il servizio di trasporto pubblico locale romano quindi con metropolitana o autobus, senza dimenticare la possibilità di noleggiare bici a pedalata assistita e monopattini. Le parole chiave per la Tua sono intermodalità e integrazione: lavoriamo per rendere il nostro servizio sempre più capillare sul territorio e sempre più uniforme per chi decide di utilizzarlo in modo da offrire ai cittadini sia delle aree costiere che delle zone interne la possibilità di spostarsi rapidamente, e in modo sempre più sostenibile, con i mezzi Tua tanto su gomma che su ferro”.

Insomma un collegamento con cui la società non vuole solo offrire un nuovo servizio agli abruzzesi, ma anche avviare un discorso di incoming di qualità che renda più appetibile il territorio, consentendo a chi vuole visitarlo di arrivare comodamente attraversando passeggi di indubbio valore naturalistico.