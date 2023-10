La Tua continua a lavorare al treno Pescara-Roma ma è ancora tutto da definire

La Tua, l'azienda di trasporto regionale abruzzese, fornisce alcune precisazioni riguardo al collegamento ferroviario Pescara-Roma.

«Il servizio è in fase di studio ed è opportuno effettuare alcune precisazioni», si legge in una nota.

Che poi così prosegue: «La Tua, già da tempo, ha avviato un’interlocuzione con Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), gestore dell’infrastruttura, per la richiesta e l’ottenimento delle tracce necessarie ad effettuare il servizio in treno dall’Abruzzo alla capitale. Allo stato attuale, è in fase di analisi il cosiddetto “studio della traccia” dal quale dipenderà, inoltre, la velocità commerciale, cioè il tempo di percorrenza del treno per raggiungere Roma e il numero delle stazioni servite tra le quali vanno annoverate quelle di Pescara, Chieti, Sulmona, Avezzano, Tivoli e Roma Tiburtina. Legato allo studio delle tracce, la Tua sta analizzando e definendo le strategie per garantire un capillare trasporto multimodale in grado di convogliare la maggior parte degli utenti abruzzesi nelle stazioni, assicurando agli stessi la possibilità di usufruire del servizio ferroviario. L’iter del collegamento ferroviario Abruzzo-Roma è stato avviato nel settembre 2021 con l’acquisizione delle conoscenze linee ed impianti che sono periodicamente mantenute. Nel corso del 2022 la Tua ha iniziato a concretizzare una serie di investimenti sul settore ferroviario, l’ultimo dei quali è quello relativo all’acquisto dei primi tre elettrotreni Coradia Stream 2.0 della Alstom intitolati a Benedetto Croce, Ignazio Silone e Gabriele D’Annunzio».