Parte la "Trenitalia Summer Experience 2023" anche in Abruzzo: tutte le novità per i treni e i collegamenti estivi

Entra in vigore l'orario estivo per i treni regionali e interregionali in transito e in partenza in Abruzzo. Parte anche la "Summer Experience 2023" di Trenitalia, che presenta una serie di novità e di potenziamenti dei collegamenti esistenti, oltre all'aumento dei convogli a disposizione per quanto riguarda i treni Frecciarossa.

"L’offerta estiva del regionale di Trenitalia in Abruzzo si contraddistingue per soluzioni dirette e intermodali rivolte a facilitare il turismo domestico, alla riscoperta delle mete più suggestive di una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Saranno 154 nei giorni feriali - 86 nei festivi - i treni in circolazione sui binari d’Abruzzo: un’offerta giornaliera di più di 35 mila posti a sedere, per raggiungere le più belle mete regionali – dalle spiagge ai borghi ed alle città d’arte d’Abruzzo – in maniera rapida, conveniente e sostenibile."

Da segnalare la Cerrano line: 10 nuove corse in più nei giorni festivi tra Pescara e San Benedetto, con fermate in tutte le località balneari della costa teramana, il ritorno del Trabocchi line, dell'Aterno line e dei servizi intermodali per raggiungere i centri storici dell'Aquila, di Teramo e Avezzano con l'aumento anche dei posti bici pari a 2.300 nei fine settimana e giorni festivi, e 1.800 nei giorni feriali.

Aalgono a 26 i Frecciarossa della Linea Adriatica che ogni giorno uniscono l’Abruzzo con il nord e il sud del Paese e n più, per tutta l’estate, due nuovi Frecciarossa nel fine settimana tra Bolzano e Pescara; fino al 17 settembre quattro Frecciarossa al giorno e due aggiuntivi nel week end anche a Giulianova e due giornalieri anche a Vasto San Salvo e infine anche 20 Intercity per raggiungere le principali località balneari abruzzesi

Il Frecciarossa 9803 partirà da Milano alle 7.05 con arrivo a Pescara alle 11.34; il Frecciarossa 9810 ripartirà da Pescara alle 17.54 per giungere sotto la Madonnina alle 22.25. Circoleranno solo il sabato e la domenica, invece, i due Frecciarossa aggiuntivi per l’estate tra Pescara e Bolzano: il Fr 8805 in partenza da Bolzano alle 7.45 arriverà a Pescara alle 14.13 mentre il Fr 8826 in partenza da Pescara alle 14.15 arriverà a Bolzano alle 20.40. Entrambi i treni effettueranno fermata anche nella stazione di Giulianova.

E proprio a Giulianova per tutta l’estate fermeranno anche altri quattro Frecciarossa al giorno: alle 6.21 e alle 12.30 le partenze dei Frecciarossa 8806 e 8818 provenienti rispettivamente da Pescara e da Lecce e diretti a Milano (10.54 e 16.54 rispettivamente gli arrivi); alle 17.26 e alle 22.37 gli arrivi dei Frecciarossa 8811 e 8823 provenienti da Milano (13.05 e 17.50 le partenze) e diretti rispettivamente a Lecce e a Pescara. Fino al 17 settembre due Frecciarossa al giorno anche a Vasto San Salvo: il Frecciarossa 8803 in partenza da Milano alle 8.05 per Bari (15.30) arriverà a Vasto San Salvo alle 13.22 mentre il Frecciarossa 8814 proveniente da Lecce (5.55) partirà da Vasto alle 9.33 per arrivare a Milano alle 15.05.