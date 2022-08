Sei treni speciali per la visita del Papa all'Aquila: uno partirà da Pescara

Sei treni speciali saranno a disposizione di coloro che vorranno raggiungere L'Aquila domenica 28 agosto in occasione della visita pastorale di Papa Francesco per le celebrazioni della 728esima Perdonanza Celestiniana. Lo ha fatto sapere Trenitalia, che ha raggiunto un accordo con la Regione Abruzzo. Un potenziamento dell’offerta che, sommato ai servizi ordinari già previsti in orario, porta a 3.200 i posti complessivamente a disposizione di quanto vorranno partecipare all’evento.

Uno dei convogli, in particolare, partirà anche da Pescara con partenza alle 6,25 del 28 agosto e arrivo all'Aquila alle 8,32. Trenitalia consiglia di acquistare in anticipo i biglietti di andata e ritorno in quanto non si potrà salire a bordo senza il tagliando.