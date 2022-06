Sospesa la circolazione dei treni tra Pescara e Ancona a causa del terremoto

Treni fermi in via precauzionale lungo la linea ferroviaria Pescara-Ancona.

Dalle ore 13:50 infatti sono in corso verifiche tecniche conseguenti al terremoto tra le stazioni di Alba Adriatica e Porto San Giorgio.

Il traffico dunque è sospeso in via precauzionale.

È in corso l'intervento dei tecnici che durerà almeno fino alle ore 17:30. Per conoscere l'andamento dei treni e le soluzioni di viaggio dalla stazione di interesse si può cliccare su Cerca Treno.