Zona arancione: per i treni regionali l'offerta resta invariata in Abruzzo, cala al 50% la capienza massima

Nonostante l'ingresso nella zona arancione, l'offerta dei treni regionali in Abruzzo non subisce grosse variazioni. Lo ha fatto sapere Trenitalia Abruzzo che, come riferisce l'Ansa, ha mantenuto i treni al 100% con la sola modifica della capienza massima che scende al 50%.

Per i treni a lunga percorrenza come intercity e frecce che transitano in Abruzzo e Molise, sono garantiti il 50% dei convogli dell'offerta pre Covid. Solo dal 14 novembre potrebbero esserci revisioni ed eventuali riduzioni dell'offerta per portare le frecce ad 80 al giorno sul territorio nazionale, circa il 30% dell'offerta presente prima della pandemia. Ricordiamo che anche per i mezzi pubblici urbani ed extraurbani è scattata la riduzione della capienza massima al 50%.