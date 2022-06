Torna regolare la circolazione dei treni lungo la ferrovia Pescara-Termoli

Dalle ore 21.30 il traffico lungo la ferrovia Pescara-Termoli è tornato regolare in prossimità di Ortona dopo un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni verificatosi nel pomeriggio. Gli effetti sulla mobilità si fanno comunque sentire, con rallentamenti tra i 30 e i 200 minuti per 8 treni ad Alta Velocità, 3 Intercity e 12 Regionali, mentre 3 Regionali sono stati direttamente cancellati e altri 6 Regionali hanno avuto limitazioni nel percorso e sostituzioni con bus per la relazione Francavilla al Mare e San Vito Lanciano.

Dopo l’intervento dei tecnici di Rfi, che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea, la circolazione è potuta riprendere. Qui di seguito i convogli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore ai 60 minuti:

• FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (21:00)

• FR 8891 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:53)

• FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22:56)

• FR 8894 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:55)

• FA 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:08)

• IC 614 Lecce (11:54) - Milano Centrale (23:40)

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49)