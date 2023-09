Punteggio stratosferico per il Trebbiano 2019 di Valentini: è il “Vino bianco dell'anno” per la Guida essenziale 2024

Punteggio pieno per il Trebbiano d'Abruzzo 2019 Valentini: 100 su 100. È suo il premio speciale come “Vino bianco dell'anno” per la Guida essenziale ai vini d'Italia 2024 del Doctor Wine, cioè a cura del giornalista enogastronomico Daniele Cernilli. Un punteggio che non era mai stato assegnato prima con il Trebbiano dell'azienda di Loreto Aprutino guidata da Francesco Paolo Valentini inserito anche tra i 39 nella classifica dei migliori vini prodotti da un singolo vitigno, cioè vini che derivano per l'85 per cento da un'unica varietà di uva, come la legislazione consente, sebbene la maggior parte, si legge nella Guida stessa, siano prodotti al 100 per cento con quello specifico vitigno.

Una classifica quest'ultima in cui compaiono altri due vini abruzzesi che hanno avuto punteggi altissimi e cioè entrambi di 97 su 100. Parliamo del Pecorino Terre Aquilane Pecorino Frontone 2020 di Cataldi Madonna e del Montepulciano d'Abruzzo Riserva Villa Gemma 2018 di Masciarelli.

Per l'azienda Valentini una doppia grande ed ennesima soddisfazione dato che i premi speciali assegnati dalla Guida hanno come obiettivo quello di “portare sotto la lente alcuni vini soprattutto, ma anche aziende, persone, progetti che ci colpiscono particolarmente anno dopo anno”. Il Trebbiano d'Abruzzo 2019 è dunque il Vino bianco dell'anno" perché, scrive il Doctor Wine, è un “grandissimo bianco da uve autoctone”, un vino “che da decenni emoziona e fa sognare”.

Una soddisfazione tripla in realtà per Loreto Aprutino perché tra i vini premiati dalla guida tra i tanti "calici" abruzzesi che vi compaiono ce ne sono altri due del territorio e per la precisione il Montepulciano Mazzamurello 2020 Torre dei Beati con 96 punti su 100 e il Trebbiano d'Abruzzo Fosso Cancelli 2020 di Ciavolich cui sono stati attribuiti 95 punti su 100. Insomma tanta eccellenza.