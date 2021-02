Sull'A14 chiude per una notte il tratto tra Pescara Nord e Pineto, ecco quando

Sarà interdetto per lavori, in direzione Ancona, dalle 22 del 5 febbraio alle 6 del 6 febbraio. Entrata consigliata: Pineto. Inaccessibile, nella stessa fascia oraria, anche l'area di servizio 'Torre Cerrano est'

Sull'A14 chiude per una notte il tratto tra Pescara Nord e Pineto. Sarà interdetto per lavori di manutenzione della galleria "Colle Pino", in direzione Ancona, dalle 22 del 5 febbraio alle 6 del 6 febbraio. Inaccessibile, nella stessa fascia oraria, anche l'area di servizio 'Torre Cerrano est', in quanto situata all'interno del tratto in questione.

Entrata consigliata in alternativa: Pineto. Per la precisione, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la SS16 adriatica in direzione di Ancona e rientrare, sull'autostrada A14, alla stazione di Atri-Pineto.