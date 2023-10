Nel centro storico di Spoltore un trattamento di diserbo biologico

Trattamento di diserbo biologico nel centro storico di Spoltore.

A farlo sapere è il Comune che comunica alla cittadinanza che nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre è programmato un trattamento di diserbo biologico per la rimozione delle mucillagini nelle vie del centro storico, attraverso un prodotto a base di acido acetico, come già sperimentato la scorsa estate.

Si raccomanda pertanto gli abitanti delle zone interessate di tenere chiuse porte e finestre del piano terra, non lasciare in strada fiori e piante, disattivare i sistemi di areazione e aria condizionata, coprire le ciotole degli animali, non lasciare parcheggiate le macchine né tenere i panni stesi.



«Ripetere questo trattamento ne aumenterà progressivamente efficacia e durata», dice il sindaco Chiara Trulli, «siamo a disposizione dei cittadini anche per eventuali feedback sulla validità del servizio. Vogliamo rendere più bello e sicuro il nostro centro storico, anche in attesa degli eventi previsti nel mese di dicembre e nelle prossime settimane». «L'esperimento effettuato a giugno ha dato buoni risultati: ripulire la pavimentazione del centro storico dalla vegetazione che cresce tra le fessure della pavimentazione non è semplice ma è possibile, almeno dentro certi limiti», aggiunge il vicesindaco Quirino Di Girolamo.