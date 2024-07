Tua, sciopero nazionale di quattro ore giovedì 18 luglio

Tua, società di trasporto abruzzese, informa che le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro hanno aderito allo sciopero nazionale di quattro ore proclamato per la giornata di giovedì 18 luglio 2024 dalle Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Fna.

Tale sciopero potrà comportare la mancata effettuazione di corse in arrivo e partenza, nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 12.30. L’astensione dal lavoro per tutti gli autoferrotranvieri sarà gestita con la modalità di seguito indicata: personale viaggiante di stazione e delle biglietterie, dalle 8:30 alle 12:30, personale a terra (Uffici e Officine), ultime 4 ore del turno.

Inoltre, a causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dello sciopero e per consultare le percentuali di adesione degli scioperi precedenti, si può consultare il sito aziendale www.tuabruzzo.it alla pagina “Comunicazioni in evidenza”.