Protesta dei dipendenti Tua, la denuncia di Orsa trasporti: "Trasferimenti arbitrari e privi di comunicazione personale"

“No trasferimenti arbitrari”. E' lo striscione che da un paio di giorni è apparso davanti alla sede della Tua e affisso dai dipendenti per protestare contro la decisione della direzione di trasferire a Lanciano e Sulmona due operatori del magazzino in forze al deposito di Pescara. Un'ordine di servizio che il sindacato Orsa trasporti Abruzzo chiede di revocare essendo “del tutto incongruente – spiega il sindacato -, considerato che alla perplessità espressa su come supplire ai due posti vacanti nel pescarese, è giunta una risposta ancor più irrazionale: rimpiazzando i due magazzinieri trasferiti da Pescara”.

"Adducendo motivi legati ad esigenze di servizio per i distretti di Lanciano e Sulmona, i due operatori ubicati nel pescarese sarebbero sbalzati ad una distanza considerevole, per poi procedere ad una selezione interna per un nuovo subentro – si legge nella nota diffusa -. Oltre al danno la beffa, in quanto i due magazzinieri hanno appreso del trasferimento da uno sterile ordine di servizio affisso, piuttosto che da una convocazione personale in cui metterli opportunamente al corrente”. A commentare la decisione è il segretario regionale di Orsa trasporti Abruzzo Alex Orlandi che definisce “illogica la scelta aziendale di trasferire due lavoratori e conseguentemente promuovere una selezione interna per rimpiazzare gli stessi. Una scelta alquanto incongruente proprio perché vengono meno i presupposti delle 'esigenze di servizio'. Basterebbe indire una selezione interna per le sedi oggetto di dislocazione del personale per evitare di stravolgere la vita dei dipendenti in questione”. Nel frattempo il sindacato sta già intraprendendo un’azione legale per contestare il provvedimento adottato.