"Nell'ultima settimana, non è stata registrata alcuna altra corsa saltata": la Tua replica al sindacato Ugl

"L'Ugl solleva una polemica senza motivo apparente, poiché priva di fondamento". Inizia così la nota della Tua in risposta alle affermazione del sindacato che denunciava come "in tutta la regione i mezzi non seguirebbero gli orari stabiliti, soprattutto nell'area fra Chieti e Pescara".

"Il segretario regionale dell’Ugl ha fatto delle considerazioni prive di fondamento sulla Tua, cercando di dipingere una situazione così critica da sembrare irreversibile. Tuttavia, l’Ugl non fornisce dati precisi o circostanze nel suo comunicato stampa, concentrandosi su tutto tranne che sui passeggeri e sui servizi, come invece afferma.

In breve, si tratta di una reazione scomposta, probabilmente mirata a ottenere visibilità. L'Ugl parla di una nave alla deriva, ma è proprio la sigla sindacale che sembra smarrita nel mare della strumentalizzazione, incapace di supportare con fatti le sue affermazioni e senza fornire spiegazioni.

Per evitare ulteriori distorsioni e garantire un'informazione accurata, ecco i numeri. Nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio, nell'area metropolitana, il tasso di assenza è stato del 28%, che include malattie, permessi 104, permessi sindacali e altro del personale di esercizio. È importante considerare il contesto in cui opera la Tua: nell'area metropolitana vengono effettuate giornalmente 1535 corse e venerdì 24 maggio solo 25 sono saltate, rappresentando l'1,6% del totale dei servizi, con 23 autisti in meno a causa delle assenze.

Nell'ultima settimana, non è stata registrata alcuna altra corsa saltata. In media, il tasso di assenza per il personale viaggiante della Tua si attesta intorno al 15%. Quindi, il dato del 28% di venerdì scorso rappresenta una situazione eccezionale, gestita con il minimo disagio per gli utenti, in una situazione straordinaria come quella della scorsa venerdì".