Seconda trasferta Erasmus per i ragazzi pescaresi de ‘El Sistema’: si vola in Portogallo

Dopo la prima trasferta effettuata dal 27 al 31 agosto a Barcellona, gli alunni dell’istituto Aterno-Manthonè di Pescara che compongono l’orchestra nell’ambito del progetto europeo “El Sistema: Il metodo Abreu come prevenzione del disagio giovanile”, si recheranno in Portogallo per una nuova esperienza Erasmus in programma questa volta dal 26 al 30 settembre.

Gli studenti, provenienti dai quartieri di San Donato, Rancitelli e Zanni, parteciperanno assieme ai ragazzi dell’orchestra Vozes di Barcellona alla trasferta di Porto, nella sede Sojovem, partner del progetto europeo di cui è capofila l’associazione Rossini di Roseto degli Abruzzi. Il progetto, ideato dal maestro Manfredo Di Crescenzo, ha dato vita a un’orchestra sinfonica giovanile e a un coro, formati da minori a rischio di emarginazione e devianza; in Portogallo i giovani saranno impegnati con le prove d’orchestra per prepararsi al concerto finale.