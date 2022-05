A 17 anni della tragedia del volo P-68, il sottosegretario Molteni: "Fare sempre di più per tutelare chi indossa una divisa"

“A 17 anni dalla tragedia del ricognitore P-68, ricordiamo i giovani poliziotti che erano a bordo del velivolo e che persero la vita: Maurizio Formisano, Fabrizio Di Giambattista e Valerio Valentini. Ai loro cari, che devono convivere con l'enorme dolore di una drammatica perdita, al reparto volo di Pescara, eccellenza del Paese, e alla grande famiglia della polizia di Stato va tutta la mia vicinanza”. Con queste parole il sottosegretario al ministero dell'interno Nicola Molteni ricorda i tre poliziotti tragicamente scomparsi mentre effettuavano un volo di ricognizione che da Pescara li avrebbe dovuti portare alle isole Tremiti passando per Termoli e per tornare poi nella città adriatica. Era l'11 maggio 2005.

“La memoria di quel maledetto incidente, così come di tutti gli altri in cui donne e uomini della Polizia hanno perso la vita nello svolgimento del servizio, è un monito quotidiano a fare sempre di più per tutelare tutti coloro che indossano una divisa, affinché sentano sempre accanto a loro la presenza e la gratitudine di quello Stato che servono con grande professionalità e abnegazione” conclude Molteni.