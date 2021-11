Traffico in tilt nella zona fra il Comune le rampe dell'asse attrezzato: fino a 18 minuti per poche centinaia di metri [FOTO]

Problemi di viabilità a Pescara nella tarda mattinata di oggi e nel primo pomeriggio. Complice il maltempo, ci segnalano code e traffico praticamente paralizzato nella zona attorno al Comune in piazza Italia e sulle varie rampe di ingresso e uscita dall'asse attrezzato. In particolare, disagi per gli automobilisti che intendono percorrere la rampa che conduce dal Comune alla capitaneria di porto che risulta chiusa con una transenna a causa degli allagamenti, problema che da anni viene riscontrato in caso di forti piogge. Per percorrere poche centinaia di metri sono necessari anche più di 15 minuti.