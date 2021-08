Code chilometriche nel tratto pescarese dell'autostrada A14 per lavori

Traffico e disagi lungo l'autostrada A14 tra i caselli pescaresi nella mattinata odierna, martedì 31 agosto.

A provocare gli incollonamenti sono i lavori in corso.

A causa dei cantieri si registrano 4 chilometri di coda tra i caselli di Ortona e Pescara Ovest/Chieti in direzione Ancona.

Nella carreggiata opposta in direzione Taranto invece la coda è di un chilometro, sempre per lavori, tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara/Francavilla al Mare, come segnala il sito di Autostrade per l'Italia.