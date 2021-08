Autostrada A14, peggiora la situazione nel Pescarese: arrivano a 6 i chilometri di coda

Giornata infernale per chi è transitato nel tratto di Pescara dell'autostrada adriatica, per tutta la giornata si sono registrati disagi

Ancora traffico, code e disagi lungo l'autostrada A14 nel tratto pescarese nel pomeriggio di oggi, martedì 31 agosto.

Alle ore 19:03 il sito di Autostrade per l'Italia segnala come la coda abbia raggiunto i 6 chilometri di lunghezza.

Il tratto interessato è quello compreso tra i caselli di Ortona e Pescara Ovest.

A provocare il traffico intenso e gli incollonamenti sono i cantieri per i lavori in corso. L'entrata consigliata per chi viaggia verso Ancona è quella di Pescara Ovest mentre l'uscita consigliata è quella di Lanciano provenendo da Bari.