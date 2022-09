Traffico intenso e code per i lavori lungo l'autostrada A14

Traffico intenso e code lungo l'autostrada A14 oggi pomeriggio, venerdì 16 settembre.

A provocare gli incolonnamenti sono i cantieri presenti lungo il tratto in questione.

Come segnala Autostrade per l'Italia si registrano 3 chilometri di coda al km 383.2 in direzione Taranto tra il bivio della A14/A25 Torano Pescara e Pescara sud/Francavilla al Mare per lavori.

Una coda di un chilometro è presente anche al km 388.2 in direzione: Ancona tra i caselli di Pescara sud/Francavilla al Mare e Pescara Ovest/Chieti sempre per lavori.