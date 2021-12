Traffico e disagi lungo l'autostrada A14, 6 chilometri di coda tra Giulianova e Pescara

Traffico e disagi lungo l'autostrada A14 in Abruzzo oggi pomeriggio, mercoledì 22 dicembre.

Si registrano lunghe code in due distinti tratti a causa dei lavori che però, come annunciato, saranno sospesi da domani.

La prima, più lunga (6 chilometri) è quella che Autostrade per l'Italia segnala nel tratto compreso tra i caselli di Giulianova e Città Sant'Angelo in direzione Taranto.

La seconda, di 3 chilometri, sempre in direzione Taranto, tra il bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pescara sud per lavori.