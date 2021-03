La Asl di Pescara attiva 20 nuovi operatori per il tracciamento dei contagi da Coronavirus

A partire dalla giornata odierna 3 marzo altri 20 operatori saranno attivi per la questione del contact tracing dei positivi al Coronavirus nel Pescarese. La Asl, infatti, ha potenziato l'organico a causa dei grossi problemi registrati nelle ultime settimane con l'impennata di casi dovuti alla variante inglese sul nostro territorio.

Il tracciamento dei contatti a rischio dei nuovi pazienti è saltato, e ieri gli operatori sono stati formati per diventare subito operativi. Ricordiamo che oltre alla pressione sugli ospedali per il boom di ricoveri, anche il 118 e il pronto soccorso hanno problemi nel gestire le richieste continue di intervento che arrivano dal territorio. Il contact tracing è fondamentale per riuscire a bloccare sul nascere i nuovi focolai individuando i positivi asintomatici sul territorio. Intanto, la Regione ha ricevuto oltre 2.200 adesioni al bando per il potenziamento del personale sanitario in Abruzzo aperto proprio a causa dell'aumento dei contagi.