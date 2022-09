Tour culturale a Bominaco del Lions Club Ennio Flaiano

Tour culturale a Bominaco per alcuni soci del Lions Club Ennio Flaiano di Pescara.

Domenica scorsa infatti, il club pescarese ha partecipato al 3° Gran Tour “Dall’Adriatico all’Appennino”.

L'iniziativa è promossa dall’architetto Anita Boccuccia, presidente dell’associazione Ville e Palazzi Dannunziani.

La meta prescelta è stata il piccolo borgo di Bominaco, in provincia dell'Aquila, che conserva tesori artistici poco conosciuti anche a molti abruzzesi. La visita è iniziata con l’oratorio di San Pellegrino “Cappella Sistina dell’Abruzzo” o, secondo altri, Cappella degli Scrovegni di Padova. L’oratorio, di piccole dimensioni, vanta splendidi affreschi risalenti al 1263 raffiguranti il vangelo, il calendario monastico, i segni zodiacali, le fasi lunari. Successivamente il gruppo si è recato nella chiesa di Santa Maria Assunta in stile romanico del’ XI-XII secolo. Di piccole dimensioni conserva elementi molto particolari, non sempre presenti contemporaneamente nelle chiese e ben conservati come il pulpito, l’ambone, il trono dietro l’altare. Quest’ultimo, purtroppo, recentemente danneggiato con l’asportazione di due meravigliose sculture raffiguranti leoni accovacciati.

La giornata si è conclusa con la visita di palazzo Agrippa risalente all’anno 1000 in parte ristrutturato dopo l’ultimo terremoto dell’Aquila. Per i soci Lions questa iniziativa è stata la conferma della validità di un service svoltosi nel 2018 sulle strategie da mettere in atto per evitare o limitare lo spopolamento dell’Appennino.