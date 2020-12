Dopo il Titanic, le Torri Gemelle: diventa virale la parodia della nuova installazione di Natale. Con uno humour decisamente "nero" sta infatti spopolando in questi giorni sui social un'immagine che prende in giro l'idea che ebbe il Comune di Pescara per le feste del 2019, posizionando in piazza Salotto una discussa rilettura del Titanic.

E così la satira della Rete ha immaginato per quest'anno una riproduzione delle Twin Towers, che come noto furono il teatro dell'attentato che si consumò a New York l'11 settembre 2001. C'è poco da ridere, in realtà, ma si sa: lo spirito umoristico del web è tagliente e non guarda in faccia a niente e nessuno.