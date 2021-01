A Torre de Passeri il centro tamponi per lo screening di massa della popolazione scolastica per 6 comuni: tutti i dettagli

Sarà il palazzetto dello sport di Torre de Passeri il centro tamponi di riferimento per 6 comuni della zona, nell'ambito dello screening per il Covid sulla popolazione scolastica. I comuni interessati sono Tocco da Casauria, Castiglione a Casauria, Bolognano, Pietranico, Corvara e Pescosansonesco oltre ovviamente a Torre de Passeri.

Saranno effettuati i tamponi il 4,5,6 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il tampone rapido antigenico è base volontaria e gratuita. Potranno effettuarlo alunni e personale scolastico delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che risiedono, sono domiciliati o lavorano negli istituti scolastici di questi comuni.

Potranno effettuare il test anche gli alunni e il personale scolastico delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che non risiedono o sono domiciliati in questi comuni ma che lavorano o frequentano le scuole dei comuni elencati, oltre ad alunni e personale scolastico che risiedono o sono domiciliati nei comuni indicati ma che frequentano o lavorano in scuole di altri comuni.

Per effettuare il tampone occorre portare la tessera sanitaria, un documento valido e il modulo per il trattamento dei dati per la privacy disponibile sul sito del comune o comunque disponibile anche sul posto.

Non possono effettuare il tampone coloro che presentano sintomi compatibili con il Covid19, chi è in quarantena o isolamento fiduciario e chi è in attesa di referto del tampone molecolare.