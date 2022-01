Anche a Torre de' Passeri lo screening gratuito di massa per il Covid: tutte le info

A Torre de' Passeri il Comune, assieme al comitato della Croce Rossa di Cepagatti e al personale sanitario volontario locale, ha organizzato una giornata di screening gratuito di massa per i tamponi Covid. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale aggiungendo che sabato 8 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 tutti coloro che vorranno sottoporsi al test potranno recarsi nel palazzetto dello sport in via degli Alpini. Potranno partecipare tutti i residenti e domiciliati, con particolare attenzione per gli studenti e il personale scolastico, oltre ai residenti in altri comuni.

Lo screening non avrà valenza per il green pass, ma servirà come strumento di prevenzione mirando a contenere la circolazione del virus fra gli asintomatici. Non serve la prenotazione, ma è sufficiente recarsi sul posto portando la tessera sanitaria e la mascherina Ffp2. Non potranno partecipare coloro che hanno sintomi che indicano un'infezione da Covid e chi è in attesa dell'esito del tampone molecolare, in quarantena, isolamento o malattia.