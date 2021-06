A Torre de Passeri gli open day per le vaccinazioni anti Covid: i comuni interessati

Lo ha fatto sapere la Asl a seguito dell'incontro avuto con i rappresentanti dell'Esercito per pianificare gli open day destinati ai cittadini di Torre de Passeri e dei comuni limitrofi

Giovedì 17 giugno si è tenuto un incontro fra la Asl di Pescara e l'Esercito italiano per organizzare gli open day per le vaccinazioni anti Covid. Erano presenti il coordinatore della campagna vaccinale per la Asl di Pescara Di Luzio, il direttore del dipartimento di prevenzione Ildo Polidoro, il tenente Gaetano Cecere, il maresciallo capo Cristina Caradonna e il maressciallo Francesco Di Gregorio, coordinati, dal colonnello medico edi carabinieri Salvatore Falvo.

Gli open day si terranno nel bocciodromo comunale di Torre de Passeri il 19 giugno e dal 21 al 26 giugno in via Enauidi. Saranno interessati i cittadini residenti nei comuni di Torre dei Passeri, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico e Tocco da Casauria.

Gli orari sono i seguenti:s abato 19 giugno dalle ore 10:00 alle ore 13:00, da lunedì 21giugno a sabato 26 giugno: dalle ore 09:30 alle ore 13:00. Non occorre la prenotazioni e saranno effettuate massimo 100 somministrazioni al giorno in base all'ordine di arrivo.

È altamente consigliato presentarsi con il modulo di consenso informato e scheda anamnestica già compilati (ovvero la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti), disponibili alla pagina https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=1388 con tessera sanitaria e documento valido.