A Torre de' Passeri sono 38 gli attualmente positivi al Coronavirus

Sale a 38 il numero complessivo dei contagi registrati a Torre de' Passeri. Lo ha fatto sapere il sindaco Mancini, comunicando l'aggiornamento di ieri 7 novembre sulla situazione del Covid nella cittadina del Pescarese.

Attualmente, fa sapere sempre il primo cittadino attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, non ci sono guariti ufficiali per questa seconda ondata di contagi che sta interessando l'intera regione. Ricordiamo che nella giornata di ieri 7 novembre in tutta la provincia di Pescara sono stati registrati 59 nuovi contagi, il dato più basso fra le quattro province abruzzesi.