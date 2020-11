Proseguono i lavori a Torre de Passeri per aprire il centro tamponi molecolari

Proseguono i lavori a Torre de Passeri per la realizzazione della postazione per i tamponi molecolari del Covid. Il centro verrà allestito all'interno del palazzetto dello sport, come fa sapere il sindaco Mancini che ha voluto ringraziare la Croce rossa locale che si è subito mobilitata per riuscire nel più breve tempo possibile ad aprire la postazione ai cittadini che necessitano di sottoporsi al controllo sanitario:

Vi comunicheremo sempre e solo attraverso i nostri canali ufficiali appena questo centro sarà operativo

Alla data di ieri 21 novembre, a Torre de Passeri si contano 27 persone attualmente positive, oltre a 30 persone guarite complessivamente dal Covid.