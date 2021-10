La torre civica si illuminerà di verde per la Giornata Mondiale per la sindrome di Pans Pandas Bge

La torre civica del Comune di Pescara si illuminerà di verde per la Giornata Mondiale per la Sindrome di Pans Pandas Bge.

L'invito del comitato Genitori Pans Pandas Bge è stato accolto dall'amministrazione comunale nella persona del vice sindaco e assessore alla Pubblica Illuminazione, Gianni Santilli.

Lo scopo è quello di promuovere l’attenzione e l’informazione su questa tema.

Pandas è l’acronimo di “Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder associated with A Streptococci”, ovvero “disordine pediatrico autoimmune associato allo streptococco betaemolitico di gruppo A”. Parliamo di una malattia che è stata scoperta nel 1998 dalla dottoressa S.e. Swedo negli Stati Uniti. I numeri del fenomeno sono in continua crescita e questo induce a pensare che non sia una malattia rara, bensì raramente diagnosticata. Quando un bambino nato sano e cresciuto senza problemi inizia a manifestare i sintomi della Pans/Pandas, le famiglie non sanno come comportarsi. Nei casi meno gravi i sintomi vengono interpretati come comportamenti legati all’età. L’esordio acuto invece ha una sintomatologia terribile e i genitori, nell'urgenza di dover arginare i comportamenti neuro-psichiatrici improvvisi dei propri figli, s’immolano nel tentativo di cercare risposte immediate e cure adeguate da medici/pediatri di base che nella maggior parte dei casi non trovano. Il bambino, che fino al giorno prima era spensierato, in seguito all’esordio acuto, diventa irascibile, frustrato da tic motori e vocali, dal giorno alla notte muta la personalità, grida e diventa ingestibile, inizia a soffrire di allucinazioni, diventa fobico oltre ogni ragionevolezza, ha paura per esempio di dormire da solo, di entrare nelle stanze, ha attacchi di panico e prega di essere aiutato quando non in preda alle crisi.

Il Comitato Italiano Genitori Pans Pandas Bge è stato costituito per realizzare numerosi progetti con l’esclusiva finalità di essere d’aiuto e supporto a bambini e genitori che devono affrontare quotidianamente la sindrome Pans/Pandas: hanno deciso di mettere a disposizione, a titolo gratuito, le proprie expertise personali e professionali ed una parte del proprio tempo libero per raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso progetti concreti per scopi benefici.