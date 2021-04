La torre civica del Comune di Pescara s'illumina di blu per la giornata mondiale sull'autismo

Domani venerdì 2 aprile la torre comunale sarà illuminata di blu in occasione della giornata mondiale per al consapevolezza dell'autismo

La torre civica del Comune di Pescara si illuminerà di blu venerdì 2 aprile in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Istituita nel 2007 dall'Onu, vede l'adesione anche del Comune di Pescara per la campagna di sensibilizzazione per un tema molto delicato che colpisce migliaia di famiglie in Italia.

Il blu è il colore scelto come simbolo della campagna, per identificare le diverse manifestazioni e iniziative collegate a questo tema e sparse in tutta Italia e nel resto del mondo. Il vicesindaco e assessore Santilli ha commentato:

Raccogliamo con spirito di partecipazione l’appello del presidente della Fondazione italiana per l’autismo e l’invito dell’Anci, perché crediamo che intorno a questioni di tale rilievo ognuno debba dare il proprio contributo. Questo riguarda in particolare le amministrazioni locali, che devono in prima istanza invitare alla riflessione tutti i cittadini

E proprio domani 2 aprile, in occasione della giornata mondiale, in alcuni centri abruzzesi inizieranno le vaccinazioni di persone autistiche e dei loro caregiver per la campagna contro il Covid.