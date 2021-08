Torre civica di Pescara illuminata in segno di solidarietà al popolo afghano [FOTO]

L'iniziativa, come ha fatto sapere il vicesindaco Gianni Santilli, vuole esprimere vicinanza al Paese asiatico dopo gli attentati dei giorni scorsi. Il tricolore afghano sarà visibile per una settimana, ogni sera

Un nostro lettore ha immortalato, in una foto, la torre civica del Comune di Pescara illuminata di nero, rosso e verde in segno di solidarietà con il popolo afghano. L'iniziativa, come ha fatto sapere il vicesindaco Gianni Santilli, vuole esprimere vicinanza al Paese asiatico dopo gli attentati dei giorni scorsi. Il tricolore afghano sarà visibile per una settimana, ogni sera.

"Un gesto doveroso e sentito - ha dichiarato Santilli - per partecipare al dramma di migliaia e migliaia di persone in fuga da Kabul e rimaste intrappolate, e per il lutto che ha investito le famiglie dei civili e dei soldati americani che hanno perso la vita negli attacchi dei kamikaze".